* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 25 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Национальное телевидение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер принуждает местных жителей давать интервью. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, сотрудники телевидения берут интервью у местных жителей в координации с вооружёнными талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Радикалы под угрозой применения оружия принуждают местных жителей рассказывать, что ситуация в сфере безопасности в Панджшере стабильная.

Напомним, в афганской провинции Панджшер после нескольких дней затишья возобновились боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления Афганистана. 15 июля бой вспыхнул в долине Арзу. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывозили своих убитых и раненых вертолётами, а в долину Арзу направляли свежие силы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Следует отметить, что несколько дней назад в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были заблокированы аккаунты Национального телевидения Афганистана и информационного агентства «Бахтар».