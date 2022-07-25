Барселона, Испания, 25 июля 2022, 12:18 — REGNUM Вернуть в «Барселону» аргентинского нападающего Лионеля Месси попросил главный тренер команды Хави у президента клуба Жоана Лапорты. Об этом 25 июля сообщает Sport. es.

Лионель Месси. Граффити
Лионель Месси. Граффити
Stefano Stabile

По информации издания, Хави рассчитывает на возвращение Месси после завершения срока его контракта с французским ПСЖ, который действует до конца сезона 2022/2023, но может быть продлён ещё на год.

Напомним, летом 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в ПСЖ на правах свободного агента.

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