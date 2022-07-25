Барселона, Испания, 25 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вернуть в «Барселону» аргентинского нападающего Лионеля Месси попросил главный тренер команды Хави у президента клуба Жоана Лапорты. Об этом 25 июля сообщает Sport. es.

Stefano Stabile Лионель Месси. Граффити

По информации издания, Хави рассчитывает на возвращение Месси после завершения срока его контракта с французским ПСЖ, который действует до конца сезона 2022/2023, но может быть продлён ещё на год.

Напомним, летом 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в ПСЖ на правах свободного агента.