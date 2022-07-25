Белгород, , 12:19 — REGNUM На целевое обучение в ординатурах крупнейших вузов РФ выделено 164 квоты для студентов-медиков Белгородской области. Об этом 25 июля сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Студенты Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Глава минздрава отметил, что сам закончил ординатуру по целевому набору в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко, а после вернулся на работу в Алексеевскую ЦРБ.

«Квоты — это прекрасная возможность присоединиться к медицинскому сообществу и гарантированно иметь рабочее место в нашем регионе», — подчеркнул министр.

Студентов готовы принять 10 российских вузов — в Белгороде, Воронеже, Курске, Санкт-Петербурге и Москве.