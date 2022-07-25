Москва, , 12:16 — REGNUM Изменить сложившиеся отношения между странами Туркестана и Россией дипломатическими инструментами затруднительно. Такое мнение 25 июля ИА REGNUM высказал российский политолог Аждар Куртов.

Туркестан Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, российская дипломатия на постсоветском пространстве «на протяжении последних 30 лет действует достаточно вяло, объясняя это осторожностью».

«Подобный подход привел к тому, что некоторые государства придерживаются курса на разрыв отношений с Россией в рамках интеграционных объединений. Российская дипломатия если и не поощряет эту тенденция, то не предотвращает», — заявил Куртов.

Российский эксперт уверен, что «дело не в том, чем закончится специальная военная операция на Украине. Ведь сейчас есть достаточно оснований полагать, что победа будет, но она не будет быстрой». Дело в том, что «у недружественных России стран остается маневр для интерпретации происходящих событий в свою пользу».

«Изменить ситуацию дипломатическими или иными инструментами в настоящий момент затруднительно. Даже решительная победа «в поле» и успехи, которые демонстрируют российские военные, не убедят людей, которые смотрят на ситуацию сквозь призму западной прессы. Например, некоторые умудряются игнорировать освобождение Мариуполя и территории ЛНР», — считает аналитик.

Подобная тенденция, по мнению эксперта, может создать определенные трудности для России при дальнейшем развитии отношений со странами Туркестана.

Аждар Куртов В Средней Азии и Казахстане отношение к России по итогам СВО не изменится. В регионе продолжат следовать многовекторной внешней политике. Например, Казахстан чувствует себя достаточно комфортно, публично заявляя о нейтралитете в отношении российской военной операции. Даже после январского мятежа в стран, ее руководство остается верным себе и не намерено ничего менять во внешней и внутренней политике Казахстана.

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