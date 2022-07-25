Стокгольм, 25 июля 2022, 12:46 — REGNUM По данным Шведского управления связи и телекоммуникаций, мобильное покрытие железнодорожных путей в Швеции оставляет желать лучшего примерно на половине самых загруженных участков. В этой связи партия «Центристов» выступила с предложением, чтобы к покрытию связью и интернетом допустили частных операторов. Об этом 25 июля сообщил телеканал SVT.

Железная дорога
Железная дорога
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«Сегодня качество интернета на железных дорогах на самом деле невероятно плохое, даже на основных линиях», — заявил в эфире телеканала депутат риксдага от «Центристов» Микаэль Ларссон.

Он подчеркнул, что чем больше шведов хотят путешествовать на поезде с учетом защиты окружающей среды, тем больше граждан ожидают, что они смогут работать удаленно во время поездки, для чего им нужно надежное подключение к интернету.

По данным Шведского управления связи и телекоммуникаций, только на 50−60% самых загруженных железнодорожных участков в Швеции имеется хорошее покрытие интернетом.