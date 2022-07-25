Берлин, , 12:15 — REGNUM Уверенность бизнеса в Германии упала до самого низкого уровня с начала 2020 года на фоне растущих опасений, что рекордная инфляция и ограничение поставок энергоносителей из России ввергнут крупнейшую экономику Европы в спад, сообщает Bloomberg.

Евро. Германия

Индекс ожиданий, опубликованный 25 июля мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, упал до 80,3 в июле с 85,8 в июне, при этом аналитики прогнозировали падение до 83,0.

Это означает, что немецкие компании видят свои перспективы во всё более мрачном свете.

«Германия стоит на грани рецессии, — заявил президент Ifo Клеменс Фюст. — На экономику давят высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа. Компании ожидают значительного ухудшения деловой активности в ближайшие месяцы».

Доклад института отражает растущий пессимизм в Германии, чье восстановление после пандемии оказалось под вопросом из-за неукротимой инфляции и дефицита сырья и компонентов.

На прошлой неделе Бундесбанк предупредил, что рост цен, вероятно, останется повышенным в ближайшие месяцы и может даже усилиться в сентябре, когда закончатся временные меры помощи. Опасения по поводу поставок российского газа «ухудшают перспективы» роста экономики Германии, говорится в ежемесячном докладе банка.

Основной риск для Германии, которая импортирует значительную часть природного газа из России, заключается в том, что дальнейшее замедление или прекращение поставок энергоносителей приведет к дальнейшему росту инфляции.

По словам Фюста, цены на энергоносители будут играть более важную роль в формировании экономики Германии в ближайшие месяцы. «Повышение ставки ЕЦБ в некотором смысле уже предрешено», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: В ФРГ для экономии электроэнергии отключат подсветку резиденции президента