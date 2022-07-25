Уфа, , 12:17 — REGNUM Взять под контроль экологическую ситуацию на озере Аслыкуль в Башкирии поручил премьер-министру региона Андрею Назарову глава республики Радий Хабиров. Об этом 25 июля он сообщил на заседании правительства Башкирии в центре управления регионом.

Озеро Наталия Николаева © ИА REGNUM

«Мне пишут, выражают особую тревогу по озеру Аслыкуль. Обмеление серьезное идет. Надо понять, что с этим делать», — заявил Хабиров, поручив министру природопользования и экологии Ниязу Фазылову разобраться с данной ситуацией.

При этом премьер-министру правительства региона Андрею Назарову было поручено взять ситуацию под личный контроль, кроме этого обратить внимание на чистоту озера.