Стокгольм, , 12:55 — REGNUM Для тех жителей Швеции, которые этим летом хотят добраться из Мальмё в Стокгольм или наоборот, существует большая разница в цене при покупке билетов на самолет или поезд. Как оказалось, самые дешевые авиабилеты стоят всего 52 кроны или чуть более 5 долларов США. Об этом 24 июля сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Самая большая разница в цене между билетами на поезд или самолет приходится на 4 августа. Журналисты SVT, которые проверили предложения на различных сайтах в интернете, выяснили, что билет на поезд на эту дату стоил 1 215 крон (120 долларов США) в то время, как полет на самолете обходится всего в 52 кроны.

Как сообщает телеканал, многие пассажиры негодуют, поскольку они с радостью предпочли бы поезд самолету, так как железнодорожное сообщение наносит меньше вреда окружающей среде по сравнению с авиаперелетами.

Ранее партия «Зеленых» предлагала установить ценовой полоток на все ж/д билеты в 100 крон, чтобы исправить ситуацию.

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