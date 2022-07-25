Новосибирск, , 12:13 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова после возбуждения против нее уголовного дела по факту распространения фейков о российской армии уехала в Грузию. Об этом 25 июля сообщила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

«Да, Хельга уехала за границу, да, она сейчас в Грузии», — сказала она РИА Новости.

Каверзина уточнила, что эту информацию Пирогова ей сообщила в личной переписке.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении депутата горсовета Пироговой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Статья предполагает наказание до трёх лет лишения свободы.

По версии следствия, депутат «опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооружённых сил России».

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