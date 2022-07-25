Якутск, 25 июля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В России необходимо снизить цены на газ и нефтепродукты ради улучшения качества жизни жителей страны и повышения рейтинга власти. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 25 июля политолог из Якутии Андрей Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

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«Учитывая экономические санкции, которые вводят наши так называемые партнёры по мировой арене, нужно расширять внутренний рынок сбыта, налаживать сбыт газа, нефти и нефтепродуктов в стране. Учитывая, что обещают снизить цены на мировом рынке до 40-60 долларов за баррель, нужно внутри страны сделать нефть ещё дешевле. Если в других странах нефтепродукты будут дешеветь, нужно показать жителям страны, что и мы заботимся о том, чтобы импортозамещение по крайней мере в сфере производства проходило нормально», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что уменьшение стоимости топлива также приведёт к снижению цен на электроэнергию, и благодаря этому рейтинг власти возрастёт. Андрей Данилов также считает, что удешевление топлива может привести к снижению тарифов на услуги ЖКХ, а это в свою очередь ощутимо возвысит власть в глазах жителей страны и положительно повлияет на политический климат в России.

«От того, что олигарх не дополучит миллиард или полмиллиарда рублей, а население сэкономит на электроэнергии, ситуация улучшится и появится нормальный климат для развития собственных предприятий. Давайте восполним недостаток производителей в нашей стране хотя бы тем, что подтолкнём таким образом людей к открытию своего дела. Это вопрос политической воли, который может решить исполнительная власть через антимонопольное законодательство и путём регулирования цен на самое необходимое. Такие законопроекты и в принципе просьбы раздавались давно, настало время их исполнить или повторно рассмотреть», — уверен эксперт.

По его словам, ситуацию с высокой стоимостью ресурсов в Якутии усугубили сильные дожди, которые размыли дороги. Перемещаться по региону стало сложнее, люди вынуждены больше денег тратить на топливо, дороже обходится доставка товаров.

«В целом если мы увеличим потребление у нас и уменьшим тарифы для простого населения и для малого, среднего бизнеса, в таком случае мы сделаем доброе дело для нашего государства, и в том числе для жителей России. Банально если мы увеличим количество потребляемого бензина, снизив цену, люди станут больше ездить в отпуска, чаще путешествовать на автомобилях по стране — мы внутренний туризм будем таким образом развивать, северянам будут охотнее оплачивать проезд по предоставленным чекам. От цен на топливо зависит буквально всё, особенно у нас здесь на севере», — пояснил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам дня 22 июля баррель нефти марки Brent подешевел на 0,50%, до $103,57. 23 июля президент США Джо Байден заявил, что введение потолка цен на российскую нефть будет способствовать снижению цен на топливо в США.