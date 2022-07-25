Колпино, Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM Пациент с ножом ранил четырех соседей по палате в больнице в Колпино Санкт-Петербурга, сообщил ИА REGNUM 25 июля источник в правоохранительных органах.

Окровавленный нож Maarten Van Damme

Нападение на пациентов городской больницы №33 произошло 25 июля около 05:00 мск. 34-летний житель посёлка Металлострой был госпитализирован в хирургическое отделение. Поступив в палату мужчина, вооружившись ножом, набросился на четырех своих соседей и раних их.

«Пациент находится на учете в психоневрологическом диспансере. По данному факту проводится проверка», — уточнил собеседник агентства.

Как стало известно ИА REGNUM, потерпевшие — трое мужчин 21-го, 34-х, 43-х лет и 63-летняя пенсионерка. Всем им оказана медицинская помощь.