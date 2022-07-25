Каракас, 11 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. США 11 апреля призвали правительство Николаса Мадуро «пересмотреть» свое решение о запрете лидеру оппозиции Энрике Каприлесу на протяжении 15 лет занимать какие-либо государственные должности, а также призвали провести в стране «свободные и справедливые» выборы, сообщает информационное агентство EFE.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями венесуэльского правительства по препятствию (…) Каприлесу — видному политическому деятелю, демократически избранному члену оппозиции и бывшему кандидату в президенты, в участии в общественной жизни страны на протяжении 15 лет», — заявил представитель Госдепартамента США.

Напомним, что 8 апреля правительство Венесуэлы по постановлению суда запретило одному из ведущих лидеров оппозиции Венесуэлы занимать должности в госорганах в течение 15 лет. Об этом сам Каприлес сообщил в своем микроблоге в Twitter.

44-летний Энрике Каприлес выходец из семьи католиков еврейского происхождения и лидер оппозиционной партии «За справедливость» в 2008 году был избран губернатором второго по численности населения венесуэльского штата Миранда на срок с 2013 по 2017 год. Каприлес дважды выдвигал свою кандидатуру на выборы президента Венесуэлы в 2012 и в 2013 годах, но оба раза проиграл сначала покойному президенту Уго Чавесу, а потом нынешнему президенту Николасу Мадуро.