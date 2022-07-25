Воронеж, 25 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Пожилая жительница Воронежа попала в больницу после падения в автобусе, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области На месте аварии

Инцидент произошёл около 10:45 24 июля в маршрутном автобусе ПАЗ №36. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по ул. Южно-Моравская, допустил резкое торможение. В результате 62-летняя пассажирка упала. С травмами на машине скорой помощи пострадавшую доставили в больницу.

По факту аварии полиция начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже участились случаи аварий с участием пассажирского автотранспорта, в том числе — с пострадавшими. На этом фоне городские власти заявили о необходимости повышения платы за проезд.