Кабул, 25 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Из-за непредсказуемой политики Пакистана и двусторонних торговых проблем Афганистан ищет альтернативные рынки и маршруты, чтобы сохранить объёмы своей внешней торговли. Об этом сообщает аналитическая сеть «Афганцы вдали от родины» в статье, подчеркивающей, что Афганистану пора покончить с транспортной зависимостью от Пакистана, передаёт региональный офис информационного агентства «Тасним».

Флаг Афганистана

«Порт Чабахар — это открытие, которое теперь позволяет Афганистану получить доступ к рынкам и связям с торговыми партнёрами. Порт связан с афганской провинцией Забуль через маршрут Деларам — Зарандж, что даёт Афганистану альтернативный доступ к Оманскому и Персидскому заливам, избавляя афганцев от зависимости от нестабильных маршрутов через Пакистан», — отмечается в публикации.

Согласно статье, ввод в эксплуатацию порта Чабахар в своё время привёл к сокращению логистических затрат для Афганистана, и, кроме того, строится железнодорожная линия между Чабахаром и ирано-афганской границей, что улучшает связи Афганистана с регионом, а также увеличивается объём традиционных экспортных товаров Афганистана, которые продаются в других частях мира.

Со ссылкой на возможности, предоставляемые Исламской Республикой Иран для инвестиций и деятельности афганских бизнесменов в порту Чабахар, в статье указано: »В настоящее время 33% компаний, зарегистрированных в свободной зоне Чабахара, принадлежат афганцам».

«Кабулу пора вырваться из тисков Исламабада, потому что Пакистан намерен использовать ресурсы Афганистана только для укрепления своей торговли и экономики. Такой сосед стал бы препятствием для развития страны, стремящейся в ближайшее время удовлетворить хотя бы базовые потребности своего населения», — указано в материале.

Напомним, Чабахар — город-порт на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Османского залива. Это свободная торговая зона. Порт Чабахара, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора «Север-Юг».