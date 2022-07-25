Москва, , 12:10 — REGNUM Рост биткоина в последние две недели оказал крайне позитивное влияние на настроения участников рынка, многие из которых стали считать, что худшее уже позади, а в ближайшем будущем криптовалюту ожидает уверенный рост, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

«Проблема в том, что бесконечно расти или падать актив не может и периодически происходят движения в обратную сторону, и то происходящее сейчас на крипторынке, судя по всему, как раз является временной передышкой перед дальнейшим движением, а вовсе не началом восстановительных процессов.

В первую очередь стоит отметить тот факт, что напряженная обстановка сохраняется: инвесторы сторонятся рисковых активов и активно скупают доллар, во многом благодаря ожиданиям касаемо дальнейшего роста доходности трежерис.

До тех пор пока будет сохраняться пессимизм касаемо глобальной экономики и высокая стоимость долларового фондирования, рассчитывать на взлет стоимости технологических акций и криптовалюты не стоит.

Текущая обстановка на криптовалютном рынке предполагает дальнейшее снижение котировок: ожидаем биткоин около $20,7 тыс. и далее еще ниже — $19,5 тыс.

Эфир должен просесть еще сильнее за счет более активного роста накануне по сравнению с главной криптовалютой: $1400 и далее $1000 за монету», — пояснил эксперт.

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