Онега, Архангельская область, , 12:08 — REGNUM Онежский городской суд вынес приговор 62-летнему пенсионеру, развращавшему в соцсети школьниц, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Социальные сети ИА REGNUM

«Следствием и судом установлено, что в 2020 году осужденный, находясь на территории Онежского района, посредством сети Интернет, представляясь юношей-подростком, в одной из социальных сетей знакомился с девочками в возрасте от 12 до 15 лет, проживающими в разных регионах России, входил к ним в доверие и вел циничную переписку на сексуальные темы», — сообщили в ведомстве.

Некоторых из школьниц пенсионер уговорил сделать и направить ему фотографии и видеоизображения порнографического характера, а также направлял им материалы, признанные порнографическими. Свою вину в совершенных преступлениях он не признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него денежную компенсацию в пользу каждого пострадавшего ребенка по сто тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске за аналогичные преступления осужден экс-глава регионального министерства образования. Решением суда он приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.