Кемерово, 25 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Кемерове за сутки к полицейским за помощью обратились трое горожан в возрасте от 32 до 60 лет, которые перевели на счета мошенников более 5 млн рублей. Большая часть похищенных средств была оформлена в кредит. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

Как выяснилось, горожанам позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Они заявили, что мошенники меняют в их личных-кабинетах номера контактных телефонов и пытаются подать заявку на оформление кредита. Для закрытия доступа к операциям, они рекомендовали быстро перевести сбережения и кредитные средства на «безопасный счёт», и называли реквизиты.

По всем случаям мошенничества возбуждены уголовные дела.