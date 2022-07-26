Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Необходимо отказаться от угроз в адрес украинских «центров принятия решений». Об этом ИА REGNUM заявил 25 июля публицист Павел Шульженок.

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«Наша пропаганда утратила все признаки ориентированности на общественное мнение россиян. Создается впечатление, что это мнение вообще никого не волнует. Людей кормят чем попало, не заботясь о качестве информационного продукта», — заявил публицист.

Продолжающиеся угрозы украинской стороне о некоем возмездии в случае продолжения провокаций вызывают уже не просто раздражение и апатию, но и горькую иронию, считает собеседник агентства.

«Люди элементарно уже не верят, что мы вообще способны на какие-либо действия, сверх тех, что уже совершаются. И все разговоры о каких-то дополнительных мерах выглядят откровенной ложью», — задаётся вопросом публицист.

По мнению Шульженка, как минимум, не стоит сыпать угрозами, которые не будут немедленно реализованы.

«Нужно откровенно признать ограниченность наших сил и средств, не позволяющие обезопасить нашу территорию от обстрелов. Объяснить людям, почему не наносятся прежде анонсированные удары по центрам принятия решений. Нет ли достаточных средств, или есть некие политические причины», — заключил публицист.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли ряд ударов по приграничным областям России.