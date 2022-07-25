Сана, , 12:09 — REGNUM На Йемен обрушились проливные дожди, нехарактерные для этой страны в летний период. Об этом 25 июля сообщает телеканал Al-Masirah.

Йемен Gerry & Bonni

По данным журналистов, из-за аномальных осадков был разрушен жилой дом в районе Бани-Матар в провинции Сана, в результате чего погибли трое местных жителей.

Местные власти направили к месту происшествия группу спасателей.

По данным Al-Masirah, информация о разрушениях и оползнях приходит со всей территории страны, однако назвать точное количество пострадавших власти пока не могут. Из-за размытия дорог ряд регионов оказался на грани гуманитарного кризиса из-за перебоев с поставками продовольствия и повреждений линий электропередач.