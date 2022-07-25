Тамбов, 25 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Бывший депутат Тамбовской областной думы Алексей Жирнов признан судом виновным в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ Тамбовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

Депутат фиктивно трудоустроил на должность своего помощника знакомого, который с момента трудоустройства до марта 2020 года — в течение трёх лет — фактически свои профессиональные обязанности не исполнял. Всю заработную плату он передавал депутату – сначала наличными, а затем передал ему банковскую карту с паролем доступа. Таким образом депутат получил около 700 тысяч рублей.

Данная преступная схема выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал Жирнова виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно.