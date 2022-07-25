Юджин, США, 25 июля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Победителем чемпионата мира по лёгкой атлетике стала сборная США. Соревнования прошли в Юджине (штат Орегон, США).

1920х1080.рф Легкая атлетика

Американские легкоатлеты завоевали 13 золотых, девять серебряных, 11 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Эфиопии (4-4-2). Замкнула тройку команда Ямайки (2-7-1).

Следующий чемпионат мира состоится в Будапеште с 19 по 27 августа 2023 года.

Читайте также: Дюплантис выиграл чемпионат мира, побив рекорд в прыжках с шестом