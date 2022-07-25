Тюмень, , 12:04 — REGNUM В Тюмени вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы Тюменского района, признанной виновной в тайном хищении у опекаемых детей более пяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Кража денег 40.мвд.рф

Установлено, что женщина, являясь опекуншей четырёх детей 1998, 1997, 1994 и 1999 годов рождения с психоневрологическими заболеваниями с апреля 2018 по январь 2021 года похитила со счетов опекаемых более пяти миллионов рублей. Кроме того, она систематически наносила побои подопечной 1997 года рождения.

Опекунша признана виновной по п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета в особо крупном размере»), и п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»). Суд приговорил её к пяти годам лишения свободи с отбыванием в колонии общего режима.

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