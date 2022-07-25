Донецк, , 12:03 — REGNUM Украинские нацисты подвергли обстрелам Кировский и Куйбышевский районы Донецка, а также город Ясиноватая и населённые пункты Гольмовский и Минеральное. Об этом 25 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что 11:25 (совпадает с мск) киевские боевики обстреляли Гольмовский, выпустив по нему шесть снарядов калибра 152 мм, а в 11:30 — выпустили четыре снаряда калибра 122 м по Ясиноватой.

Также указывается, что в 11:40 со стороны ВСУ было выпущено три снаряда калибра 122 мм по Минеральному и в 11:43 — девять снарядов калибра 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.