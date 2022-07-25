Воронеж, , 12:02 — REGNUM Успешное наземное огневое испытание нового кислородно-керосинового ракетного двигателя РД0124МС провели специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Госкорпорации «Роскосмос»). Об этом сообщила пресс-служба КБХА.

Испытания двигателя Пресс-служба КБХА

Новый двигатель предназначен для использования в составе второй ступени перспективной космической ракеты-носителя «Союз-5» разработки самарского РКЦ «Прогресс».

Отметим, что при создании двигателя РД0124МС используются только отечественные материалы и технологии.

Двигатель впервые испытывался в комплектации с четырьмя камерами сгорания. Запуск двигателя, а также останов прошли штатно, двигатель отработал на номинальном режиме заложенное программой время, уточнили в пресс-службе.

«В рамках прошедшего испытания мы получили важную информацию, необходимую для подтверждения всех характеристик, заложенных техническим заданием от головного заказчика. В частности, выполнены задачи по подтверждению запуска двигателя в эксплуатационных пределах температур и давлений компонентов топлива, подтверждению работоспособности двигателя и его агрегатов на основном режиме и конечной ступени тяги, отработке датчиков и кабельной сети и др.», — прокомментировал директор АО КБХА Сергей Ковалёв.

Руководитель предприятия пояснил, что до конца 2022 года будет проведена еще серия наземных огневых испытаний.

Ракетный двигатель РД0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «жидкий кислород + нафтил» и предназначен для использования в составе второй ступени РН «Союз-5». Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме, в состав каждого из блоков входят по две камеры.