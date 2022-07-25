Воронежское КБХА провело успешные испытания нового ракетного двигателя
Воронеж, 25 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Успешное наземное огневое испытание нового кислородно-керосинового ракетного двигателя РД0124МС провели специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Госкорпорации «Роскосмос»). Об этом сообщила пресс-служба КБХА.
Новый двигатель предназначен для использования в составе второй ступени перспективной космической ракеты-носителя «Союз-5» разработки самарского РКЦ «Прогресс».
Отметим, что при создании двигателя РД0124МС используются только отечественные материалы и технологии.
Двигатель впервые испытывался в комплектации с четырьмя камерами сгорания. Запуск двигателя, а также останов прошли штатно, двигатель отработал на номинальном режиме заложенное программой время, уточнили в пресс-службе.
Руководитель предприятия пояснил, что до конца 2022 года будет проведена еще серия наземных огневых испытаний.
Ракетный двигатель РД0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «жидкий кислород + нафтил» и предназначен для использования в составе второй ступени РН «Союз-5». Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме, в состав каждого из блоков входят по две камеры.