Донецк, 25 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики, сообщили 25 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июля украинские нацисты обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

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