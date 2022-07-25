Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Водитель авто марки Renault в Санкт-Петербурге пытался задавить двух собак породы чихуахуа и их владельца. Об этом сообщил очевидец происшествия, передаёт издание «Фонтанка».

Proprikol.ru Чихуахуа

Иномарка совершила наезд на Морской набережной. За рулём Renault была девушка. Две собаки мешали ей выезжать с тротуара. Освободить себе путь водитель пыталась с помощью клаксона. Владелец двух чихуахуа Павел отмечает, что женщина вела себя агрессивно.

«Она стала кричать, что я ей мешаю выехать… Слово в слово: Убери своих (отвратительных. — Прим. ред.) собак! Нервы на пределе, я ударил ей по боковому зеркалу… Опять же дословно: (конец. — Прим. ред.) твоим собакам!» — приводит слова водителя Павел.

Из-за действий девушки, которая пыталась наехать на домашних животных, одна из собак была крайне напугана и убежала от владельца. Найти питомца удалось лишь через 15 минут благодаря проезжавшему мимо курьеру.

Хозяин отмечает, что у пса Майкла ранее были проблемы с прогулками в городе, так как животное боялось громких звуков. После того, как чихуахуа начал привыкать в окружающей обстановке, ему придётся заново адаптироваться к среде, так как после инцидента у пса была эпилепсия.

Чтобы найти женщину, которая была за рулём авто, Павел обратился в правоохранительные органы. Он также предложил установить ограждение на тротуар, где появилась проблема с парковками.