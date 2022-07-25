Нальчик, 25 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии погиб борец вольного стиля Ахмед Жилетежев. Об этом 25 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство спорта региона.

Shaman17 Горы Кабардино-Балкарии

Отмечается, что погибший в Приэльбрусье Жилетежев являлся известным в республике перспективным спортсменом.

24 июля поступила информация, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы упал в ущелье. Тургруппа из девяти человек не была за регистрирована в МЧС.