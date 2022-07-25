Канберра, , 12:04 — REGNUM Федеральное правительство Австралии расширит поддержку сектора ухода за престарелыми людьми в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил на пресс-конференции, что в ближайшие недели в дома престарелых будет направлено еще более 200 военных медиков.

Этот шаг был предпринят после того, как дома престарелых и профсоюзы потребовали от Сил обороны Австралии нарастить поддержку в связи с началом новой волны распространения вируса на континенте.

Журналисты пишут, что в настоящее время в домах престарелых Австралии уровень заражения коронавирусом аналогичен пиковым значениям в феврале 2022 года.

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