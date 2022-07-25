Тамбов, 25 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В связи с предоставлением Тамбовской области бюджетного кредита в размере 2,6 млрд рублей внесены изменения в региональный бюджет. Согласно внесенным изменениям доходы и расходы областного бюджета увеличатся на 2,445 млрд рублей. Уточненные параметры бюджета: доходы составят 60,8 млрд рублей, расходы — 64,2 млрд рублей, объем дефицита не изменится и составит 3,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тамбовской областной Думы.

пресс-служба Тамбовской областной Думы Депутаты Тамбовской областной думы

За счет средств бюджетного кредита планируется погасить долговые обязательства по государственным ценным бумагам Тамбовской области на 1,575 млрд рублей и задолженность местных бюджетов по банковским кредитам в сумме 1,047 млрд рублей.

«Также региону в 2024 году будет предоставлен бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 649,648 млн рублей. Кроме того, в 2022–2024 годах бюджету Тамбовской области предоставляются дополнительные целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета и целевые средства от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», — добавил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Средства областного бюджета, которые высвободятся, благодаря реструктуризации задолженности, будут направлены на развитие экономики и социальной сферы.

В частности, 305,391 млн рублей направят на программу переселения граждан из аварийного жилья, 70,149 млн рублей — на модернизацию объектов водоснабжения по программе «Чистая вода», на строительство школы в микрорайоне «Телецентр» в Тамбове — 374,994 млн рублей, на реконструкцию подразделений областной детской клинической больницы в Тамбове – 161,908 млн рублей.

Кроме того, получат поддержку инвестпроекты по строительству элеватора на 250 тыс. тонн единовременного хранения и по строительству логистического центра по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных культур, масла подсолнечного.

«Дополнительные средства помогут решить вопросы в различных сферах. Это и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, и модернизация системы здравоохранения, и поддержка инвестиционных проектов на территории области, и развитие спорта и физической культуры», — заключил спикер областного парламента.