Канберра, , 12:09 — REGNUM 26 июля новый созыв парламента Австралии проведет свое первое заседание после майских федеральных выборов. В этой связи газета The Guardian решила рассказать об одной из старейших традиций австралийского парламента и объяснить, почему выступающие депутаты иногда держат тест своей речи над головой, когда они обращаются к спикеру.

Флаг Австралии DO'Neil

Журналисты признаются, что это забавное, если не сказать смешное, зрелище.

Дело в том, что такая практике берет начало в традициях британского парламента, где депутаты либо надевали шляпу, либо покрывали голову листками, чтобы привлечь внимание спикера, когда в зале становилось громко во время голосования.

На самом деле в парламенте Австралии, как в Сенате, так и в Палате представителей, нет официального правила именно таким образом привлечь внимание спикера. Тем не менее, некоторые члены парламента Австралии неравнодушны к британским традициям и поэтому продолжают говорить с покрытой головой во время дебатов.

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