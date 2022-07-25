Эль-Кувейт, , 12:05 — REGNUM Наследный принц Кувейта шейх Мешал аль-Ахмад ас-Сабах, который выполняет ряд функций главы государства, подписал указ о назначении нового премьер-министра страны. Об этом 25 июля сообщает Al-Arabiya.

Кувейт Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, главой правительства стал шейх Ахмад Навафа ас-Сабах, ранее совмещавший должности главы МВД и вице-премьера в правительстве Кувейта. Как сообщается, смена главы правительства произошла под давлением депутатов кувейтского парламента от оппозиции.

В середине июня 2022 года наследный принц Кувейта распустил правительство страны, объявив внеочередные парламентские выборы.