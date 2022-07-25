Канберра, 25 июля 2022, 12:02 — REGNUM 26 июля в парламенте Австралии в Канберре пройдет первое после майских федеральных выборов заседание в новом составе. Одним из первых вопросов на повестке дня является избрание нового спикера. Об этом 25 июля написала газета The Guardian.

Заседание парламента Австралии
Заседание парламента Австралии

Спикер обычно не участвует в дебатах и не голосует, если голоса не разделились поровну. Кандидатуру спикера выдвигает правительство Австралии (в настоящее время его контролируют лейбористы), а затем она утверждается простым большинством в Палате представителей (сейчас большинство в 77 мест обладают лейбористы»).

По традиции новоизбранного спикера Палаты представителей Австралии «тащат» к его креслу. Журналисты подчеркивают, что слово «тащат» уже потеряло буквальное, то есть физическое значение, и в нынешние времена спикер просто делает вид, что не хочет председательствовать в нижней палате и всячески отнекивается.

Издание пишет, что эта традиция является очень древней, поскольку в вестминстерской системе быть председателем оппозиционно настроенного к королю парламента, состоящего преимущественно из оппозиции, было опасным для жизни занятием.

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