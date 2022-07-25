Канберра, , 12:02 — REGNUM 26 июля в парламенте Австралии в Канберре пройдет первое после майских федеральных выборов заседание в новом составе. Одним из первых вопросов на повестке дня является избрание нового спикера. Об этом 25 июля написала газета The Guardian.

Заседание парламента Австралии

Спикер обычно не участвует в дебатах и не голосует, если голоса не разделились поровну. Кандидатуру спикера выдвигает правительство Австралии (в настоящее время его контролируют лейбористы), а затем она утверждается простым большинством в Палате представителей (сейчас большинство в 77 мест обладают лейбористы»).

По традиции новоизбранного спикера Палаты представителей Австралии «тащат» к его креслу. Журналисты подчеркивают, что слово «тащат» уже потеряло буквальное, то есть физическое значение, и в нынешние времена спикер просто делает вид, что не хочет председательствовать в нижней палате и всячески отнекивается.

Издание пишет, что эта традиция является очень древней, поскольку в вестминстерской системе быть председателем оппозиционно настроенного к королю парламента, состоящего преимущественно из оппозиции, было опасным для жизни занятием.

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