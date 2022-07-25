* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В афганской провинции Каписа блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергся вооружённому нападению. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По данным местных источников, боестолкновение в кишлаке Казихейль уезда Кохистан Хеза Авай продолжалось 10-15 минут. Ответственность за нападение взял на себя «Фронт Азадеган».

В своем информационном бюллетене фронт заявил, что в результате этой атаки было уничтожено более десяти боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

О собственных потерях фронта в бюллетене не сообщается. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что в последние нескольких месяцев в Каписе участились атаки на силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).