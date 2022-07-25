Донецк, , 11:56 — REGNUM Вооружённые формирования обстреляли город Горловка и Кировский район Донецка. Об этом 25 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:25 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:30 ВСУ выпустил десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Соединенным Штатам следует создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины.