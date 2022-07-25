с. Екюндю, , 12:01 — REGNUM Суд вынес приговор педагогу школы села Екюндю Вилюйского района Якутии Николаю Сивцеву. Мужчине назначили 16 лет заключения в колонии строгого режима и запрет на педагогическую деятельность в течении 12 лет, сообщило 25 июля ИА SakhaLife.

Учитель-педофил Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия

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Учителя судили за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших возраста 14 лет (статья 132 УК РФ). По версии следствия, от действий педагога пострадали два 13-летних подростка, проживавших в интернате школы.

Родители учеников школы считают Николая Сивцева невиновным и намерены защищать его с помощью общественности. Люди указывают на то, что возбуждённое в отношении учителя дело основано только на показаниях двух воспитанников, которые ранее совершали правонарушения — пытались поджечь школу и угоняли автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жителю Усть-Майского района определили наказание за преступление против половой неприкосновенности девочки пяти лет. Мужчина изнасиловал ребёнка, проникнув ночью в дом, где она жила с родителями.