Канберра, 25 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Законопроект об отмене федерального запрета на эвтаназию на Северной территории и Австралийской столичной территории будет внесен в парламент Австралии 1 августа. Об этом 25 июля написала газета The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Отмечается, что законопроект, позволяющий жителям еще двух регионов Австралии узаконить добровольный уход из жизни, будет представлен Лейбористской партией. Такое решение было принято на партсобрании лейбористов в первый день работы нового созыва федерального парламента Австралии.

Документ на голосование внесет депутат Люк Гослинг.

Издание пишет, что по данному вопросу лейбористам разрешат прибегнуть к практике так называемого голосования по совести. Это означает, что официальная линия партии представлена не будет, вместо этого члены парламента будут голосовать в соответствии со своими внутренними убеждениями.