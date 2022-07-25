Москва, 25 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Военно-политический альянс НАТО распускать не будут. Об этом 25 июля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Напомним, что ранее депутат немецкого парламента от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайскому изданию The Global Times заявила о том, что альянс НАТО не выполняет своих функций и должен быть распущен.

«Никто НАТО не распустит. Дагделен повторила один из тезисов программы своей партии, при этом явно выдала желаемое за действительное», — заявил эксперт.

Германия НАТО также не покинет, уверен политолог.

Единственное, что возможно — параллельное усиление оборонной составляющей ЕС. Но и она не заменит НАТО, а дополнит его, полагает Трухачёв.

«В немецком общественном мнении нет крупных настроений за выход страны из НАТО. Так что, к сожалению, эта инициатива явно в жизнь не воплотится», — заключил эксперт.