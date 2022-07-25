Пекин, , 11:54 — REGNUM Соединенным Штатам следует создавать благоприятные условия для переговоров России и Украины, заявил 25 июля на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc. gov. cn

Таким образом он прокомментировал возможное объявление России «спонсором терроризма» в США.

«Китай всегда считал, что в украинском вопросе диалог и переговоры являются единственным способом разрешения конфликта», — заявил дипломат.

Он добавил, что Вашингтон должен создавать позитивные условия для переговоров Москвы и Киева, а также прикладывать больше усилий для политического урегулирования ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сделала предупреждение госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что Конгресс Соединенных Штатов самостоятельно объявит Россию страной-спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

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