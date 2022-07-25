Москва, , 11:57 — REGNUM Известная актриса Кристина Асмус рассказала о травме ноги, полученной на сцене театра. Пост об этом она опубликовала на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 24 июля.

Кристина Асмус на красной дорожке перед вручением премии «Золотой орел» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам артистки, у неё диагностировали надрыв боковой связки колена на правой ноге, который она получила в ходе спектакля в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Асмус отметила, что в настоящий момент чувствует себя лучше, поэтому вскоре вернётся к работе.

Напомним, Кристина Асмус нередко получает травмы в ходе съёмок и работы в театре. Так, в феврале 2022 года актриса оказалась в больнице после неудачного съёмочного процесса, в ходе которого она получила ожоги.

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