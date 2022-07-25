Канберра, 25 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. 26 июля федеральный парламент Австралии в новом составе проведет первое заседание после майских федеральных выборов. Однако предыдущий премьер-министр страны Скотт Моррисон не появится в Палате представителей. Об этом 25 июля написала газета The Guardian.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«До того, как новое правительство представило график заседаний на оставшуюся часть 2022 года, я уже принял приглашение присоединиться к другим бывшим премьер-министрам Канады, Великобритании и Новой Зеландии, чтобы выступить на международном мероприятии, которое состоится в Токио на этой неделе», — говорится в заявлении Моррисона.

В опубликованном тексте Моррисон сообщил, что он вернется в Австралию только 1 августа. Тогда он сможет принять участие в работе нижней палаты парламента.

Напомним, что в мае в Австралии состоялись федеральные выборы, в результате которых Скотт Моррисон уступил кресло премьер-министра тогдашнему лидеру оппозиции Энтони Альбанизу (Лейбористская партия Австралии).