* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 11:52 — REGNUM В афганской провинции Тахар люди маулави Мохсена, заместителя по снабжению МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), застрелили немого мужчину. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

Согласно источникам, он был убит в кишлаке Ханка уезда Фархар по приказу Лал Мохаммада, одного из командиров, связанных с маулави Мохсеном. Известно, что 38-летнего мужчину звали Амин, и боевики застрелили его без предъявления какого-либо обвинения.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, количество убийств мирных жителей в стране резко увеличилось.