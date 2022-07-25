Москва, 25 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Отечественную замену американским электронным компонентам связи для российских пассажирских лайнеров Sukhoi Superjet-100 и МС-21 создал холдинг «Росэлектроника» (входит в состав государственной корпорации «Ростех»). Об этом 25 июля сообщает пресс-служба госкопорации.

Zsno.ru МС-21

«Холдинг «Росэлектроника» разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что указанные электронные устройства предназначаются для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

При этом уточняется, что отечественные изделия прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и из можно использовать в гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совещание с членами правительства, главной темой которого станет развитие авиационных перевозок и авиационного строения, проведёт 25 июля президент России Владимир Путин.