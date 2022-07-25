Мельбурн, Австралия, , 11:56 — REGNUM Виктория была названа штатом с самой эффективной экономикой в Австралии. Последний ежеквартальный отчет от крупнейшего онлайн-брокера Австралии CommSec о состоянии экономики штатов показал, что исключительно сильный рынок труда в Виктории помог выбиться региону на первое место. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Карта Австралии с подписями штатов St. Johann

Рейтинг штатов был составлен после того, как данные Австралийского статистического бюро недавно показали, что уровень безработицы в Виктории находится на почти 50-летнем минимуме в 3,2%.

В отчете CommSec также указывается, что Виктория добилась самого большого роста рабочих мест среди всех штатов и территорий Австралии в июне, в течение которого там было создано более 28 000 новых рабочих мест, в результате чего общее количество работающих жителей Виктории достигло рекордного уровня в более чем 3,54 миллиона человек.

Согласно отчету CommSec, расходы на розничную торговлю в Виктории выросли за последний квартал больше, чем в любом другом штате, по сравнению со средним уровнем за десятилетие.

На протяжении последних двух лет первое место в рейтинге CommSec занимала Тасмания.

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