Мельбурн, Австралия, 25 июля 2022, 11:56 — REGNUM Виктория была названа штатом с самой эффективной экономикой в Австралии. Последний ежеквартальный отчет от крупнейшего онлайн-брокера Австралии CommSec о состоянии экономики штатов показал, что исключительно сильный рынок труда в Виктории помог выбиться региону на первое место. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.
Рейтинг штатов был составлен после того, как данные Австралийского статистического бюро недавно показали, что уровень безработицы в Виктории находится на почти 50-летнем минимуме в 3,2%.
В отчете CommSec также указывается, что Виктория добилась самого большого роста рабочих мест среди всех штатов и территорий Австралии в июне, в течение которого там было создано более 28 000 новых рабочих мест, в результате чего общее количество работающих жителей Виктории достигло рекордного уровня в более чем 3,54 миллиона человек.
Согласно отчету CommSec, расходы на розничную торговлю в Виктории выросли за последний квартал больше, чем в любом другом штате, по сравнению со средним уровнем за десятилетие.
На протяжении последних двух лет первое место в рейтинге CommSec занимала Тасмания.
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