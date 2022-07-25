Волгоград, , 11:53 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи, перевозивший пациента, попал в ДТП 25 июля в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, служебный автомобиль пересекал перекрёсток улиц Невской и Рокоссовского на запрещающий сигнал светофора, но с включёнными звуковыми и световыми сигналами. В этот момент с ним столкнулся грузовик Ford Transit.

В результате ДТП получили травмы и доставлены в больницу водитель скорой помощи и два медработника, а также 19-летняя пациентка на позднем сроке беременности.