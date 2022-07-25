Канберра, , 11:55 — REGNUM После двух лет пандемии коронавируса многие жители Австралии надеялись, что худшее уже позади. Однако разрушительные наводнения, ужасающие пожары, последние события на Украине, и затянувшаяся пандемия ложатся тяжким бременем на австралийцев, увеличивая стоимость всего — от бензина до продуктов питания. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

По словам профессора экономики Джастина Вулферса, темпы инфляции вряд ли изменятся в ближайшее время.

«Я никогда не видел столько экономических изменений за такой короткий период за всю свою жизнь», — сказал он в эфире телеканала.

По его мнению, у финансовых властей страны есть мало инструментов, чтобы повлиять на мировые процессы, приводящие к росту цен.