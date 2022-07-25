Канберра, 25 июля 2022, 11:55 — REGNUM После двух лет пандемии коронавируса многие жители Австралии надеялись, что худшее уже позади. Однако разрушительные наводнения, ужасающие пожары, последние события на Украине, и затянувшаяся пандемия ложатся тяжким бременем на австралийцев, увеличивая стоимость всего от бензина до продуктов питания. Об этом 25 июля сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии
Флаг Австралии

По словам профессора экономики Джастина Вулферса, темпы инфляции вряд ли изменятся в ближайшее время.

«Я никогда не видел столько экономических изменений за такой короткий период за всю свою жизнь», — сказал он в эфире телеканала.

По его мнению, у финансовых властей страны есть мало инструментов, чтобы повлиять на мировые процессы, приводящие к росту цен.