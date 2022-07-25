Нальчик, , 11:54 — REGNUM Разбившийся в ущелье гор Кабардино-Балкарии турист из Санкт-Петербурга — 19-летний член сборной России по вольной борьбе, сообщил 25 июля источник в экстренных службах телеканалу «78».

Спасение пострадавших в горах 07. mchs. gov.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что несчастный случай произошел вечером 24 июля. Во время подъема на гору Бука-Баши группа туристов из девяти человек, которые не оповестили о своем маршруте МЧС, с высоты 2,5 тыс. метров в ущелье упал мужчина.

Как выяснилось, погибший 19-летний Ахмед Жилетежев находился на тренировочных сборах в Приэльбрусье. В ночь на 25 июля спасатели спустили тело спортсмена в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов. После чего вернулись на помощь оставшимся туристам, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы из-за труднопроходимости на данном участке местности.

«Поисково-спасательные работы на горе Бука-Баши завершены. Спасатели эвакуировали двух мужчин из Татарстана и Ижевска на поляну Чегет, угрозы для их жизни нет, от дальнейшей помощи они отказались», — отметили в региональном управлении МЧС.

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