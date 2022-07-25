Пекин, , 11:48 — REGNUM Китай приветствует продуктовую сделку между Россией и Украиной. Об этом 25 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Китай приветствует соответствующее соглашение», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе.

Касаясь ожиданий Китая по поводу сроков начала экспорта украинского зерна, Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинской сельскохозяйственной продукции. Контроль перевозки зерна и сельхозпродукции с Украины будет осуществляться из совместного координационного центра, созданного в университете турецкого министерства обороны.

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Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сопровождение судов с украинским зерном в Чёрном море будут обеспечивать три стороны. Это Россия, Турция и ещё один участник, который будет определён позже. В Турции намерены как можно скорее начать экспорт зерна с Украины.

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