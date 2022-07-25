Москва, , 11:48 — REGNUM Переживали стрессовые ситуации в 2022 году 57% жителей России, из них 26% сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Человек в стрессе (сс) kalhh

К факторам стресса относятся плохое материальное положение (72%), урбанизованность (жители Москвы, Санкт-Петербурга испытывали стресс в 68% случаев) и активное потребление интернета (70%). Женщины говорят о стрессе на 9%, чем мужчины — 61% против 52%.

Устойчивость к стрессу возрастает с возрастом. Так, если среди молодежи испытывали стресс 79%, то в старшей возрастной группе показатель ниже почти в два раза — 42%. В меньшей степени подвержены стрессу люди старше 60 лет (57%), жители сёл (48-49%) и отдающие предпочтение телевизору (60%).

Опрос по телефону проведен 10 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 46,2% опрошенных в Республике Алтай женщин подвержены стрессам время от времени.

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